32 fietsers niet in orde met verlichting 02u49 0

De politie van Dendermonde voerde gisterenochtend vlak voor schooltijd een controle uit op fietsverlichting. De agenten stelden zich op aan de brug op de Sint-Gillislaan. Daar werden in totaal 434 fietsers gecontroleerd die richting Dendermonde reden. De grote meerderheid respecteerde de regels en was voorzien van verlichting. Er waren wel 32 fietsers die niet in orde waren. Het ging om zeven minderjarige fietsers en 25 meerderjarigen. De minderjarigen krijgen een uitnodiging voor een verkeersles. De meerderjarigen zullen een geldboete in hun brievenbus krijgen. De politie betrapte ook twee fietsers die in de tegenovergestelde richting reden. Zij kregen allebei een boete opgelegd.





(KBD)