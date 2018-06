300 extra plaatsen in mobiele fietsenstallingen 30 juni 2018

Voor dit zomerseizoen, waarin heel veel evenementen plaatsvinden, voorziet het Dendermondse stadsbestuur de plaatsing van extra mobiele fietsenstallingen in de binnenstad. In totaal komen er driehonderd plaatsen bij, verspreid over verschillende locaties.





"In de zomer vinden erg veel activiteiten plaats in Dendermonde en die lokken doorgaans veel volk", zegt schepen van mobiliteit Niels Tas (SP.A). "We moedigen bezoekers steevast aan om de wagen thuis te laten en met de fiets te komen, maar dan moeten we er ook voor zorgen dat ze die fiets makkelijk kwijt kunnen. Daarom plannen we extra stalplaatsen. Die komen vooral op plaatsen waar het meeste volk komt en blijven de hele zomer staan."





Extra tijdelijke fietsenstallingen zijn onder andere voorzien aan de Grote Markt, de Gedempte Dender en de Koningin Astridlaan. "Ook veel organisatoren vragen het stadsbestuur om ondersteuning om fietsers degelijk te ontvangen bij hun evenementen", zegt Tas. "Daarom onderzoeken we momenteel ook of we fietsenstallingen kunnen verhuren."





