300.000 euro subsidie voor Scheldevallei

Minister Joke Schauvliege trekt geld uit voor de Scheldevallei. In totaal investeert de minister ruim 1.140.000 miljoen euro in vier projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. De subsidies moeten gemeenten, provincies of private actoren stimuleren om de ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen te verhogen door concrete projecten te realiseren. Het project 'Rivierpark Scheldevallei' is er daar één van. De minister ondersteunt dit met 300.000 euro. Het Schelde-estuarium (trechtervormige monding) tussen Antwerpen en Gent, en dus ook aan Dendermonde, is een unieke monding in Europa. Het moet een bovenregionale aantrekkingspool worden en kwaliteitsvol buitengebied. Het doel is het behoud en de ontwikkeling van natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden, toeristisch-recreatief gebruik en agrarische open ruimte. (DND)