30-tal jongeren raken slaags aan station 28 februari 2018

Een 30-tal scholieren zijn maandag slaags geraakt aan het station in Dendermonde. De feiten speelden zich af kort na schooltijd. De politie van Dendermonde kwam ter plaatse en kon de situatie snel onder controle krijgen. Het is niet de eerste keer dat er in de stationsbuurt vechtpartijen plaatsvinden. De politie greep toen tijdelijk in met meer patrouilles, maar de laatste weken wordt de situatie terug erger. "Nu de situatie aan het station terug grimmiger wordt, zullen we opnieuw meer patrouilles voorzien en zorgen dat we altijd aanwezig zijn tijdens de drukke periodes", aldus korpschef Patrick Feys. Wat de oorzaak voor de vechtpartij was, is niet helemaal duidelijk.





Ook vorige week was er een klein incident aan de stationsomgeving, toen kon de wijkagent die in de buurt was snel ingrijpen. "Bij de feiten raakte er niemand gewond. De komende periode houden we de situatie zeker weer in de gaten", besluit Feys. (KBD)