3.000 padden overgezet 25 april 2018

De paddenoverzetactie dit jaar in Dendermonde heeft mooie resultaten geboekt.





Bijna 3.000 diertjes werden de voorbije maanden veilig de straat overgezet. Het Dendermondse stadsbestuur ondersteunde verschillende actiegroepen bij hun paddenoverzetacties.





Afhankelijk van de weersomstandigheden lopen die acties van half februari tot eind maart, begin april.





In de Scheutlagestraat, Bijlokestraat en Killeweg trokken vrijwilligers van Natuurpunt er elke avond op uit om kikkers, padden en salamanders veilig over de straten te loodsen. Met positief resultaat. (DND)