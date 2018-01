3.000 gezinnen enkele uren zonder stroom 23 januari 2018

Een 3.000-tal gezinnen hebben gisterenavond vanaf 19.30 uur een tijdje zonder stroom gezeten. In totaal ging het om een 46-tal straten in Baasrode en Sint-Gillis-Bij-Dendermonde. Ook in Lebbeke zaten vijf straten zonder stroom. De exacte oorzaak is nog niet bekend."We hebben gisterenavond er eerst alles aan gedaan om het probleem op te lossen door de elektriciteit te herschakelen en iedereen terug van stroom te voorzien", zegt Simon Van Wijmeersch, perswoordvoerder van Eandis. "Mogelijk ging het om een defect in een middenschakeling die de stroom door de kabels laat lopen", klinkt het. De drieduizend bewoners hebben een paar uur zonder elektriciteit gezeten. Laat in de avond was het probleem opgelost. (KBD)