25 quizploegen op quiz in kerk Lutterzele Geert De Rycke

24 november 2018

De kerk van Lutterzele vormde het decor voor de quiz van het kermiscomité.

Maar liefst 25 quizploegen zakten af naar de kerk van Lutterzele . De quiz van het kermiscomité ging dit jaar voor de tweede keer door. Het was de eerste keer dat ze kozen voor een bijzondere locatie als de kerk. “Het is fijn om te zien dat we onmiddellijk 25 ploegen mogen verwelkomen”, zegt Michel Vinck. De winnaars zijn alvast zeker van een plekje op het ribbekesfestijn van het comité.