24 uur pannenkoeken bakken voor Bednet 02u53 0 Foto Geert De Rycke Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout gaan 24 uur lang pannenkoeken bakken ten voordele van Bednet. Dendermonde 24 uur pannenkoeken bakken voor het goede doel. Daar draait de marathon om die Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout voorbereiden. De opbrengst gaat naar Bednet, de organisatie die er voor zorgt dat zieke kinderen via een computersysteem de lessen op school kunnen blijven volgen.

"Met dit initiatief komt onze droom uit", zeggen mama Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout, leerkracht aan de Visitatieschool in Baasrode. "Voor de school stonden we al meermaals achter de bakplaat om stapels pannenkoeken te bakken. Tijdens zo één van die bakmomenten ontstond het 'zot idee' om eens een marathon te houden. We zouden ooit eens samen 24 uur lang pannenkoeken bakken."





Ten voordele van Bednet

Dat "zot idee" wordt nu werkelijkheid. Op Lichtmis, niet toevallig de dag "waarop geen vrouwke zo arm of ze maakt panneke warm", slaan Hilde en Annemarie van zaterdagnamiddag tot zondagnamiddag aan het bakken. "Natuurlijk wilden we daar een goed doel aan koppelen", klinkt het. "Dat is Bednet geworden. Die organisatie maakt het mogelijk dat kinderen die door ziekte langdurig afwezig zijn op school, via een computersysteem toch les kunen blijven volgen en vooral contact houden met hun klasgenoten." De twee dames hopen alvast dat heel veel mensen pakjes pannenkoeken gaan bestellen en zo Bednet steunen. De opbrengst gaat immers integraal naar dit goede doel.





Morele steun

"We hopen ook op morele steun", zeggen ze. "Iedereen kan ons tijdens die 24 uur bakken komen aanmoedigen. We denken dat we vooral 's nachts wel de nodige steun zullen kunnen gebruiken."





Hilde en Annemarie gaan op 2 februari aan het bakken in de Visitatieschool in Baasrode. Pannenkoeken afhalen kan daar op school en ook in het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout. Wie meteen een pannenkoek uit het vuistje wil eten, moet in de Baasroodse basisschool zijn.





De actie volgen kan via de Facebook-pagina 'pannenkoekenmarathon voor Bednet'. (DND)