24-jarige bestuurder moet theoretisch en praktisch examen opnieuw afleggen na fikse snelheidsovertreding Koen Baten

12 april 2019

Niels T. is door de politierechtbank in Dendermonde zwaar gestraft voor een stevige snelheidsovertreding op de Bevrijdingslaan ter hoogte van DDS in Appels. De jongeman reed er met zijn BMW aan een snelheid van 130 kilometer per uur waar slechts 70 is toegelaten. Dat de feiten dan ook nog gebeurden om 11.30 uur ‘s morgens deed meer kwaad dan goed voor de beklaagde. “Als hier een aanrijding van kwam was de impact bijzonder zwaar geweest. Het is ongehoord om daar zo een snelheid te halen", aldus het OM. De man was op dat moment bezig met een inhaalmanoeuvre en wist niet dat zijn snelheid zo hoog lag. Hij kreeg boete opgelegd van 1.600 euro waarvan een klein deel met uitstel. Bovendien zal hij ook twee maanden zijn rijbewijs moeten inleveren en dus zijn examens opnieuw afleggen.