23-jarige aangehouden op verdenking van dealen na hallucinante achtervolging Koen Baten

18 april 2019

12u41 10 Dendermonde Eén van de drie inzittenden die dinsdagnamiddag werd opgepakt door de politie na de wilde achtervolging blijft aangehouden. Het gaat om een twintiger met de Nederlandse nationaliteit. Dat heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde beslist.

Dinsdag ontstond er een wilde achtervolging die begon in de stationsbuurt van Dendermonde. De politie wou het voertuig controleren, maar de bestuurder sloeg op de vlucht. Onderweg werden er verschillende zakjes drugs naar buiten gegooid, onder andere cannabis. De chauffeur beging ook tal van verkeersovertredingen en haalde gevaarlijke manoeuvres uit. Hierbij werden meermaals nipt aanrijdingen vermeden.

In de Kerkstraat in Buggenhout ging het dan toch mis. De bestuurder ging uit de bocht en botste met een tegenligger. De bestuurder kon snel opgepakt worden. Later werden ook nog twee andere personen opgepakt, maar zij bleken niets met de zaak te maken hebben. De andere inzittenden worden nog steeds gezocht door de politie.

Eén van de inzittenden wordt nu aangehouden op verdenking van het dealen van drugs. Hij zou ook geen onbekende zijn voor de politie.