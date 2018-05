226 bestuurders betrapt op overdreven snelheid 08 mei 2018

De politie van Dendermonde controleerde vorige week 6.323 voertuigen op snelheid in het verkeer. In totaal werden er 226 chauffeurs betrapt op overdreven snelheid. De zwaarste overtreding vond plaats op de Gentsesteenweg in Dendermonde. Daar werd een snelheidsduivel betrapt die met een snelheid van 104 kilometer per uur waar er slechts 70 is toegelaten. De andere bestuurders hielden zich daar wel grotendeels aan de toegelaten snelheid. Ook in de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde werden heel wat overtredingen vastgesteld. Maar liefst 14 procent reed er te snel. De hoogst gemeten snelheid lag hier op 85 kilometer per uur een zone 50. Op de Provinciale Baan respecteerde iedereen de toegelaten snelheid. (KBD)