224 bestuurders te snel op N41 26 januari 2018

De politie heeft op de N41 in Dendermonde een grote snelheidscontrole gehouden. In totaal werden meer dan 1.700 bestuurders gecontroleerd. De toegelaten snelheid is daar 70 kilometer per uur. In totaal werden er 224 bestuurders betrapt die het gaspedaal te zwaar hebben ingeduwd. Zij mogen zich aan een boete verwachten. (KBD)