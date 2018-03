2.500 joggers op ontdekking in stad 19 maart 2018

Temperaturen tegen het vriespunt, maar dat weerhield er honderden sportievelingen niet van om deel te nemen aan Dwars Door Dendermonde. De negende stratenloop van het Oscar Romerocollege lokte zondag maar liefst 2.500 deelnemers. "En daar zijn we heel erg tevreden mee", zegt Pascal Putteman. "Het barre winterweer is niet uitnodigend, maar toch lieten velen zich hier niet door afschrikken. Daardoor konden we weer tekenen voor een mooi deelnemersveld, dat de aantallen van voorbije jaren evenaart." Voor de stratenloop hadden de organisatoren opnieuw een mooi parcours uitgestippeld. Dat combineert het randstedelijk groen en natuur met de charme van de historische binnenstad in Dendermonde. Na een startschot in de Kerkstraat verkennen de lopers al meteen Scheldeboorden en Denderoevers om vervolgens weer de binnenstad in te rennen en via de Grote Markt de finish te bereiken. "We merken dat dit parcours een grote troef blijft", zegt Putteman. "We horen van veel deelnemers dat ze speciaal in Dendermonde met de stratenloop meedoen omwille van het unieke traject. Daar zijn we blij om." Nu is het uitkijken naar de jubileumeditie volgend jaar. Dwars Door Dendermonde is dan aan de tiende editie toe. "Gewoon fantastisch", zegt Putteman. "Dit is gegroeid vanuit een jubileumviering van het Oscar Romerocollege. Het was van meet af aan een schot in de roos."





(DND)