150 oproepen voor wespenverdelging op een dag

Koen Baten

17 juli 2018



De zes lokale brandweerkorpsen van de Zone-Oost hebben het op dit moment bijzonder druk met het verdelgen van wespennesten. De nesten komen de laatste dagen bijzonder veel voor in tuinen en huizen, en dit zorgt voor heel wat oproepen naar de brandweer. Zone-Oost kreeg gisteren alleen al 150 oproepen over wespenverdelging. "De posten zijn op dit moment hier zeker extra door belast", vertelt zonecommandant Jos Dauwe. "De oorzaak van de vele wespen is te zoeken in het warme weer. Deze temperaturen zijn ideaal voor de diertjes om zich te ontwikkelen, en daardoor krijgen we een pak meer oproepen dan normaal", klinkt het. Brandweerpost Zele kreeg maandag alleen al 28 oproepen binnen voor het verdelgen van wespen. Om zo veel mogelijk nesten te verwijderen en de wachttijd zo kort mogelijk te houden werden er zelfs drie teams ingezet om de wespen te verdelgen. In totaal kon de zone 25 nesten uitroeien, maar vandaag gaan ze onverstoord verder om de bevolking te helpen. "Meestal is het voldoende om met een commandowagen te werken, maar door de drukte is het echt wel nodig om met meerdere wagens uit te rijden", aldus Dauwe. Elke lokale zone beslist zelf met hoeveel teams ze werken. Ook in Dendermonde zelf is het ontzettend druk en werken ze met meerdere teams om de bewoners zo goed mogelijk uit de nood te helpen. "Het is zelf zo ver gekomen dat we niet alleen 's avonds meer wespen kunnen verdelgen, maar ook overdag hier voor uitrukken", besluit Dauwe. Wie thuis ook met een wespennest zit kan nog altijd contact opnemen met de brandweer, al vragen ze om wel wat geduld uit te oefenen omdat het bijzonder druk is.