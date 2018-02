15 personen opgepakt aan station Dendermonde 14 februari 2018

Aan het station van Dendermonde zijn gisteravond kort na tien uur een 15-tal mensen opgepakt die van een trein kwamen vanuit het station van Gent. De politie van Dendermonde kwam samen met Lebbeke/Buggenhout voor tien uur met meerdere combi's ter plaatse en vatten post op het perron waar later een trein zou toekomen. Bij het afstappen konden ze onmiddellijk enkele personen oppakken. Anderen hadden het nog even op een lopen gezet maar konden snel gevat worden door de politie. Alle personen werden in de combi gezet en naar het politiekantoor in Dendermonde gebracht. De actie was heel snel afgerond. Daar werden ze ondervraagd. Het is nog niet duidelijk waarom de mannen juist werden gearresteerd.





(KBD)