122 voertuigen geflitst tijdens flitsmarathon 19 april 2018

De politie van Dendermonde heeft tijdens de flitsmarathon gisteren 122 bestuurders betrapt op overdreven snelheid, dit ondanks alle waarschuwingen. De politie controleerde op meerdere locaties in de stad, dit gebeurde zowel met de flitscontainer als met de flitswagen. De controles vonden plaats op de Martelarenlaan aan de brug in Grembergen, de Korte Dijkstraat en de Mechelsesteenweg. In totaal werden er 4.027 voertuigen gecontroleerd. Alle overtreders mogen binnenkort de boete in hun brievenbus verwachten. (KBD)