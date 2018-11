104 fietsers gecontroleerd op verlichting Koen Baten

19 november 2018

De politie van Dendermonde heeft bij een gerichte verkeerscontrole in het stadscentrum van Dendermonde 104 fietsers gecontroleerd op hun verlichting. In totaal waren er vier fietsers die niet in orde waren. De politie beloonde de fietsers die wel verlichting gebruikten. Sommige fietsers vertrokken met een filmticket of met een set reflectoren naar huis.