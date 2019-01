10 jaar na drama in Fabeltjesland: slachtoffers wonen bijzondere misviering bij Ook stad plant stille herdenking Nele Dooms

20 januari 2019

10u13 0 Dendermonde In de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde heeft zondagochtend een bijzondere misviering plaatsgevonden om de slachtoffers van het drama in Fabeltjesland te herdenken. De ingetogen dienst, die vooral een bemoedigend samenzijn moest zijn, werd bijgewoond door getroffen families. Ook het Dendermondse stadsbestuur plant aanstaande woensdag een herdenkingsmoment op de vroegere kindercampus.

Het is ondertussen precies tien jaar geleden dat Kim De Gelder toesloeg in het kinderdagverblijf aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde, op 23 januari 2009. Hij stak er met een mes twee baby’s en een kinderverzorgster dood en verwondde nog een 25-tal andere baby’s en peutertjes. Om de slachtoffers te herdenken en nabestaanden een hart onder de riem te steken, organiseert pastoor Paul De Craene jaarlijks een herdenkingsmis in de kerk van Sint-Gillis-Dendermonde.

Dat was ook nu zondagochtend het geval. Aan het altaar brandden drie kaarsen, één voor elk gestorven slachtoffer: Leon, Korneel en kinderverzorgster Marita. In de kerk zaten, naast burgemeester Buyse, ook verschillende familieleden van getroffen families. “Tien jaar geleden is het ondertussen dat het drama in Fabeltjesland plaatsvond”, zegt pastoor De Craene. “Deze misviering is er niet om al het verdriet te cultiveren. Het moet in de eerste plaats een bemoedigend samenzijn zijn. Deze herdenkingsmis moet ook getuigen van hoop op een samenleving zonder geweld.”

Onder andere de familie van baby Leon woonde de dienst bij, net zoals ze dat elk jaar doet. “Het geeft ons een warm gevoel”, klinkt het daar. “Het doet deugd dat ook anderen dit leed en de slachtoffers nog niet vergeten zijn. Maar langs de andere kant roept het ook pijnlijke herinneringen op en dat maakt het erg emotioneel.”

Stil moment

Ook het Dendermondse stadsbestuur houdt eraan traditiegetrouw dit jaar een stil herdenkingsmoment te organiseren op de site van het vroegere Fabeltjesland, aan de vijfde Januaristraat. Dat zal plaatsvinden op woensdag 23 januari, om 11 uur. Iedereen kan daarbij aansluiten. Er is een gelegenheid om bloemen neer te leggen aan het herdenkingsmonument dat naar aanleiding van de gruwelijke feiten werd opgericht. “We vinden het belangrijk om mensen elk jaar de kans te geven hier samen te komen”, zegt burgemeester Buyse. “We doen dat niet om die pijn en verdriet van toen terug op te roepen, maar wel om iedereen de kans te geven te tonen dat het medeleven nog altijd groot is.”

Harde reacties

Dat een nieuw psychiatrisch onderzoek plaatsvond van De Gelder, uitgevoerd door vier onafhankelijke experts in opdracht van de rechtbank, om de dader die levenslang kreeg alsnog te interneren, kan ondertussen bij inwoners in Dendermonde op niet veel begrip rekenen. Op sociale media steken Dendermondenaren hun onbegrip over deze zaak niet onder stoelen of banken. “De nabestaanden zijn nog niet genoeg gestraft. Nog wat zout in de wonden van de achtergebleven families”, klinkt het. Ook dat de ouders van De Gelder, die nog elke week bij hun zoon in de gevangenis op bezoek gaan, verklaren dat het enige wat hun zoon nog interesseert de snoepjes zijn die ze hem geven, lokt harde reacties uit. “Kinderverzorgster Marita moet geen snoepjes meer uitdelen en de vermoorde baby’s zullen nooit meer snoep eten”, klinkt het op Facebook. Velen geven ook aan dat het drama van tien jaar geleden hen nog vers en pijnlijk in het geheugen ligt.