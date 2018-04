1,5 miljoen euro voor restauratie Sint-Aldegondiskerk 12 april 2018

Dendermonde

Hij maakt liefst 1.560.274,44 euro vrij, zodat de werken na jaren geduld eindelijk kunnen starten. "De Romaanse Sint-Aldegondiskerk is dan wel klein, architectuurhistorisch is ze zeer belangrijk", zegt de minister. "Met deze restauratiepremie kunnen de gevel en het houten meubilair opgeknapt worden. Nadien zullen ook nog werken uitgevoerd worden aan de interieurschilderingen en de altaren." De Sint-Aldegondiskerk heeft al jaren te kampen met slijtage. Aan de buitenkant bevinden zich barsten in de gevels, het voegwerk en de natuursteen zijn aangetast en er zijn onderdelen die loskomen. Binnen zijn de elektrische installatie en de warmeluchtgenerator aan vervanging toe. De kerk wordt enkel nog verwarmd tijdens vieringen en er is aan het houten meubilair heel wat schade door de huidige verwarmingsinstallatie. Tijdens de restauratiewerken zullen ook een branddetectiesysteem en inbraakbeveiliging geïnstalleerd worden. Tijdens een eerder vooronderzoek werden in de kerk al belangrijke archeologische ontdekkingen gedaan zoals een mozaïekvloer uit de dertiende eeuw, muurschilderingen van rond 1400, een damasttekening uit de zestiende eeuw en een muurschildering uit de zeventiende eeuw. (DND)