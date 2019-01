1,5 jaar cel voor hardleerse bestuurder die al tien veroordelingen opliep voor ongekeurde wagen Koen Baten

11 januari 2019

14u19 0

Dirk D.T. is door politierechter Peter D’hondt veroordeeld tot 1,5 jaar cel nadat hij opnieuw achter het stuur werd betrapt van een wagen die niet gekeurd of verzekerd was. “Bovendien waren de nummerplaten gestolen van een andere wagen, en had de man ook een levenslang rijverbod", aldus openbaar aanklager Dries Tanghe. “Hij liep in totaal al zeventien veroordelingen op, waarvan tien voor het niet hebben van een keuring.” De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank, maar de advocaat erkent de feiten. “Hij wist dat hij levenslang niet meer mocht rijden, maar kocht impulsief een wagen aan. Hij stal daarna de nummerplaten van een andere wagen en reed gewoon rond”, aldus zijn advocate. De politierechter besloot dat het dit keer over en out was en stuurde de man naar de gevangenis. “Dat is de enige plaats waar er geen auto’s kunnen rijden", aldus D’hondt. Naast de fikse gevangenisstraf moet de man ook nog een boete van 16.000 euro betalen en kreeg hij nog eens 10 jaar rijverbod bovenop. Als hij ooit kan aantonen dat hij weer geschikt is om te rijden, moet hij ook alle examens opnieuw doorlopen.