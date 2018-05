"Zo hoog, straks zeker kriebels in buik" HEILIG-HARTSCHOOL LEVERT VIER HEEMSKINDEREN VOOR PEIRD NELE DOOMS

24 mei 2018

02u38 0 Dendermonde De nieuwe heemskinderen die in september, tijdens de Bloemencorso, op het Paard van Sint-Gillis zullen rijden, komen uit de Heilig-Hartschool. Na een selectieronde kwamen Ebo De Bock, Silas Van de Velde, Lotte van den Broeck en Zoë Philips als meest geschikte kandidaten uit de bus. "Het is een wens die uitkomt", klinkt het bij de kinderen.

Vier jaar geleden maakte het Peird van den Halt, intussen omgedoopt tot Peird van Sint-Gillis, zijn comeback. De Orde der Stalhouders riep dit staaltje folklore weer tot leven. Daardoor is tijdens de jaarlijkse bloemencorso ook telkens het Peird te zien. Daar horen ook vier heemskinderen bij. De Orde recruteert hen binnen plaatselijke verenigingen of scholen.





Dit jaar vond de verkiezing plaats in de Heilig-Hartschool. "Die leveren nu vier fantastische heemskinderen", zeggen Carl Vansyngel en Thomas De Meyst van de Orde. "In de school vond een interne selectie plaats en werden alle kandidaatjes onderworpen aan allerlei proeven. Daarbij moesten ze bewijzen dat ze geschikte en gemotiveerde heemskinderen zijn. We zijn er zeker van dat de vier laureaten het super zullen doen."





Ebo De Cock uit het derde leerjaar, Lotte Van den Broeck uit het vijfde leerjaar en Silas Van de Velde en Zoë Philips, beiden uit het vierde leerjaar, zijn razend enthousiast over hun aanstelling. "Ik zag het Peird al een paar keer tijdens Bloemencorso's", zegt Ebo.





Ridderkostuum

"Telkens dacht ik bij mezelf dat het wel leuk zou zijn om daar eens op te zitten en van zo hoog naar de toeschouwers te zwaaien. En kijk, nu komt die wens uit."





Silas kijkt er vooral naar uit om een ridderkostuum te mogen dragen. "Dat zal super zijn", zegt hij.





Evenwichtsproef

"Ik ben blij dat ik door de selectieproeven geraakt ben. Simpel waren die niet. Zo was er een evenwichtsproef met touwen. Gelukkig heb ik die tot een goed einde gebracht, ik was er zelfs helemaal niet slecht in."





Lotte Van den Broeck kijkt er dan weer naar uit om vanuit de hoogte de hele stoet en omgeving te overschouwen. "Zo hoog zitten moet geweldig zijn", zegt ze. "Al zal het toch ook wat voor kriebels in de buik zorgen. Ik heb de jury kunnen overtuigen met een motivatiebrief. Daarin vertelde ik dat ik gek ben op het Peird."





Zoë ziet zichzelf al geschiedenis schrijven. "Er zijn niet veel kinderen die kunnen zeggen dat ze uitgekozen werden tot heemskinderen", stelt ze. "Ik zie het alvast als een hele eer."





Reserve-kandidaten

Lieze Beeckman uit het derde leerjaar en Nette Hiel uit het vierde leerjaar zijn aangesteld als twee reservekandidaten. Over een paar weken beginnen de eerste repetities.