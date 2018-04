"Zenuwen zullen ons parten spelen" Steffen Janssens - HBC Dendermonde 14 april 2018

Handbal eerste liga

Met nog drie wedstrijden te gaan, wordt puntenwinst een acute noodzaak voor Steffen Janssens en HBC Dendermonde. Deze namiddag trekt het naar Olse Merksem.





"Voor twee ploegen valt er nog belangrijke punten te rapen, zijnde wij en Elita Lebbeke", legt Janssens uit. "Voor de andere ploegen maakt het niets meer uit. Bij ons is het dus wel van moeten. Spijtig genoeg valt de confrontatie van deze namiddag in de paasvakantie, waardoor Mathis D'Haene ontbreekt bij ons. Dat is geen goed nieuws want hij was de laatste maanden sterk bezig. Daarnaast hebben we nog enkele geblesseerde sterkhouders. Onze kern zal dus beperkt zijn. Bij onze opponent zullen ze wel heel relaxed spelen. Bij ons zullen de zenuwen wel parten kunnen spelen, gelet op de punten die broodnodig zijn. We moeten trachten ons eigen spel te blijven spelen, waarbij de afwerking deze keer goed zal moeten zijn. Alleen dan kunnen we de evenknie van Merksem worden. We blijven ons 100% inzetten. Het geloof om het behoud te verwezenlijken is er nog steeds." (MDKH)