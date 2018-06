"Zaterdag wordt het een topdag" 19 juni 2018

02u35 2 Dendermonde Grote schermen, massa's pintjes, de Belgische driekleur en een eindscore van drie voor de Rode Duivels tegen nul voor Panama. De ideale ingrediënten voor Belgisch voetbalplezier in onze regio.

De Hamse sporthal Meulenbroek werd gisteren omgebouwd tot een ware Duivels-arena: tribunes in de vorm van een arena en een middenplein met heel wat staanplaatsen. "We wilden er een evenement van maken voor de hele familie en dat is alvast geslaagd", klinkt het bij de organisatoren. Met een kidshoek was het ook pret verzekerd voor de allerkleinsten. In Moerzeke nam carnavalsvereniging De Moesenezen dan weer de organisatie van een groot scherm voor zijn rekening. Achter 't Jachthuis werd er menig pintje verzet. "Dat is nodig om de keel te smeren als we goed willen supporteren."





In Dendermonde en Opdorp mochten ze een massa volk verwelkomen. Organisator Luc Van Mol in Dendermonde is in zijn nopjes. "Meer dan duizend bezoekers, dat is fantastisch", zegt hij. We zijn heel tevreden. Dit is een heel goede start. En nu op naar zaterdag. Iedereen in onze ploeg werkte hard om alles goed te organiseren."





Alcoholvrij bier

Ook in Opdorp braken ze alle records met meer dan 1.500 bezoekers. Vooral bij de drie goals van de Rode Duivels kon de ambiance niet op. "Opvallend is dat heel veel mensen naar alcoholvrij bier vragen", zegt voorzitter Erik Coppens. "Dat zullen we volgende match op zaterdag zeker aanbieden. We zijn heel tevreden met de opkomst. Zaterdag verwachten we nog meer volk. Dat wordt een topdag."





(KDBB/DND)