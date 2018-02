"Wondermooie stoet met kritische noten" DENDERMONDS CARNAVAL IS OPNIEUW VOLTREFFER KOEN BATEN

19 februari 2018

02u28 64 Dendermonde Dendermonde carnaval was dit jaar opnieuw een voltreffer voor alle groepen die deelnamen aan de stoet. Zeven Dendermondse groepen en andere carnavalsverenigingen uit Baasrode, Moerzeke en andere deelgemeenten kwamen langs om feest te vieren in de straten van de stad. Met de verkiezingen in zicht lieten de groepen ook geen kans onbenut om met de Dendermondse actualiteit te spotten. Door het stralende weer kon de stoet op heel wat toeschouwers rekenen. "Tijdens carnaval is alles mogelijk en moet dit zeker kunnen", klinkt het.

De optocht trok zich rond twee uur op gang aan de Gentsesteenweg in Dendermonde. Voorop de prinsenwagen met trotse prinses Rita 'Ritteken' Nobels uit Dendermonde. De stress was de dagen voor carnaval bijzonder groot, maar gisteren glunderde ze op de hoogste trede van de prinsenwagen.





"Het is een droom die in vervulling gaat. 27 jaar nadat mijn vader hier ook stond, mocht ik door heel de stad rijden en het gaf me een bijzonder magisch gevoel. De aankomst op de Grote Markt van Dendermonde was ook schitterend, ik heb er ontzettend hard van genoten", aldus Ritteken. De prinses carnaval was ook bijzonder lovend over de groepen en hun wagens. "Ik had ze vrijdag al eens gezien bij de doop van de wagens, maar nu met al de kostuums en honderd procent afgewerkt was het echt bijzonder mooi. Ik ben een fiere prinses carnaval en dit moment zal ik mij nog lang herinneren", klinkt het.





Verkeersproblemen

Onder een stralende lentezon gaven de groepen uit Dendermonde het beste van zichzelf. Met de verkiezingen die in zicht zijn, kwamen er natuurlijk ook enkele thema's voor waar er gespot werd met het gemeentebestuur. De Mikkadoos spotten dit jaaar vooral met de verkeersproblemen en het circulatieplan in Sint-Gillis-Dendermonde. Zij komen zogezegd overal te laat aan en dat hebben ze te danken aan de 'politiekers', die ook afgebeeld waren op hun wagen. De vele toeschouwers die massaal afgezakt waren naar het centrum konden de wagens wel appreciëren. "Het was een wondermooie stoet met een kritische noot in, maar we hebben er zeker van genoten", klinkt het.





Bierprins

De Jimmyniekes opperden dit jaar voor een nieuwe verkiezing en wilden een bierprins uitroepen voor Dendermonde carnaval. D'as ter over vierde hun vijfjarig jubileum en zorgde ook voor een kritische noot dat ze het jammer vinden dat ze maar tot 22.00 uur mogen feesten in de stad. Met een brandweerwagen gaven ze ook een knipoog naar de brandweerkazerne van Oudegem die moest sluiten. De nieuwe carnavalsgroep Gescheiën en Getraad opende dit jaar de stoet met hun wagen. De groep, die enkel uit mannen bestaat, gaf een ode aan de vrouwen. DKV Dweis mocht dit jaar de stoet afsluiten. Zij vierden ook een jubileum en bestonden deze editie 20 jaar. Dit vierden ze met een groot dansfeest op hun wagen met champagne. De carnavalisten kunnen al aftellen naar de editie van volgend jaar.