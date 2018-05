"Weg comfortabeler en veiliger maken" STAD GAAT FIETSSUGGESTIESTROKEN AANLEGGEN IN DENDERBELLESTRAAT NELE DOOMS

24 mei 2018

02u32 0 Dendermonde De Denderbellestraat krijgt zo snel mogelijk fietssuggestiestroken. Het moet de drukke weg veiliger én dus aantrekkelijker maken voor de vele fietsers die er gebruik van maken. Op langere termijn wil de stad hier degelijke, afgescheiden fietspaden.

De Denderbellestraat is één van de drukst gebruikte wegen in Dendermonde en een belangrijke verbinding tussen Sint-Gillis en Lebbeke. Recente verkeerstellingen tonen aan dat de straat dagelijks bijna vierduizend wagens te slikken krijgt. Ook het aantal fietsers is niet min, mede door de vele fietsende scholieren. Het aantal zwakke weggebruikers ligt op meer dan 560 per dag.





"We geloven dat deze weg nog meer potentieel voor fietsers kan hebben", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). "De Denderbellestraat wordt nu als erg onveilig ervaren en dat schrikt weggebruikers af om de fiets te nemen. Daarom willen we maatregelen nemen om de weg comfortabeler, aantrekkelijker én veiliger te maken voor fietsers. Die opwaardering zal het aantal nog doen toenemen."





Parkeerruimte

Op korte termijn betekent dit dat de Denderbellestraat fietssuggestiestroken krijgt, aan beide zijden van de weg en 1,7 meter breed. Die worden nog deze zomer, tijdens de grote vakantie in juli en augustus, aangelegd in okerkleurige koudplastische schildering. De aanleg zal 60.000 euro kosten. Als de ondergrond het toelaat, zullen de stroken zelfs doorgetrokken worden tot de Burgemeester Portmanslaan. In het ontwerp is ook rekening gehouden met de aanwezige parkeerruimte. "De suggestiestroken zullen rond de parkeerstroken lopen", zegt Tas. "Dit zorgt meteen ook voor een visuele versmalling van de weg. Daardoor remmen chauffeurs hun snelheid af." Parkeren in de Denderbellestraat zal binnen de bebouwde kom op de rijweg moeten. Buiten de bebouwde kom zullen chauffeurs hun wagen deels op de rijweg, deels op de berm kunnen parkeren. Aan het begin van parkeerstroken komen telkens verkeersgeleiders met een verkeerszuil, zodat de zone duidelijk wordt gesignaleerd.





Volwaardige fietspaden

Het Dendermonds stadsbestuur wil echter op termijn volwaardige fietspaden in de Denderbellestraat. Daarvoor start het nu een 'fietspadendossier' op. Dat is nodig om de subsidie te kunnen krijgen van de provincie en het Vlaams Gewest. "De Denderbellestraat maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk", zegt Tas. "Daardoor kan de aanleg van een fietspad op een stevige toelage rekenen. Alleen is de duurtijd van zo'n dossier niet min. Als we dit in 2019 opstarten, hebben we als alles goed verloopt over vijf jaar fietspaden. Die komen aan beide zijden van de weg, verhoogd én afgescheiden van de rijweg, van aan de grens met Denderbelle tot de verkeersdrempel aan gemeenteschool Toverboon."