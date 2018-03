"We merken interesse bij kinderen" TRIATLONCLUB 3MD START MET EIGEN JEUGDWERKING NELE DOOMS

13 maart 2018

02u47 0 Dendermonde Triatlonclub 3MD start met een eigen jeugdwerking. Het speelt daarmee in op het stijgende succes van triatlons bij jongeren. "Ook kinderen kunnen perfect een duursport aan, het is gewoon een leuke uitdaging", klinkt het.

Hardlopen, fietsen en zwemmen. Bij triatlon komt het allemaal aan bod en de afstanden zijn niet min. Dat maakt het ook een echte duursport, waarbij vooral een goed uithoudingsvermogen een must is. Dat ook kinderen zich hier aan wagen, is volgens de Dendermondse club 3MD perfect mogelijk. De vereniging start dan ook een eigen jeugdwerking op. Daarmee speelt het in op de groeiende hype van triatlon, ook bij kinderen en jongeren. "We merken een duidelijke interesse bij kinderen voor deze sport", zegt Raf Delagaye van 3MD. "Omdat 3MD sowieso een familiale club is, past ook een eigen jeugdwerking in dat plaatje."





Dat kinderen zich al op jonge leeftijd aan een zware sport als triatlon wagen, vormt volgens specialisten geen enkel probleem. "Integendeel", zegt sportcoördinator Bart Vermeulen. "Iedereen denkt bij triatlon natuurlijk meteen aan wedstrijden zoals de Iron Man in Hawaï. Maar er zijn veel variaties en verschillende afstanden. Zeker voor kinderen zijn de afstanden kleiner. Als je dit verstandig aanpakt, is triatlon niet meer belastend dan een andere discipline. We bouwen ook gestaag op en het gaat het er speels aan toe. Bovendien komen drie sporten tegelijk aan bod, zodat het hele lichaam getraind wordt. Het is gewoon een geweldige uitdaging: bezig zijn, bewegen, sporten, doorzetten en discipline opbouwen."





De Dendermondse triatlonclub boogt bovendien op bijna tien jaar ervaring, die ze kan doorgeven aan de jeugd. "We beschikken over de nodige knowhow en trainers", zegt Delagaye. "Veel zin hebben om met vrienden te zwemmen, fietsen en lopen is al voldoende om aan te sluiten bij ons. Enkel 25 meter kunnen zwemmen is een vereiste om te starten met onze jeugdtrainingen. Een fiets hoeft zelfs niet, want daar kunnen wij voor zorgen." Jeugdtrainingen starten in april, in aanloop van de Ros Beiaardtriatlon op 27 mei. Gedurende zes weken biedt de club gratis een trainingsperiode aan. Jongeren tussen 10 en 14 kunnen hieraan deelnemen. 3MD voorziet vanaf zaterdag 21 april trainingsmomenten op zaterdag van 7 tot 8 uur in zwembad Olympos om te zwemmen en van 9 tot 10 uur om te lopen. Op woensdag is er fietstraining van 16 tot 17 uur aan het Oscar Romerocollege aan de Noordlaan. Daar wordt ook gezwommen van 17 tot 18 uur. In augustus volgt een triatlon sportkamp. De volledige jeugdwerking start officieel vanaf 1 september, bij de start van een nieuw schooljaar.





Info: 0471/63.29.26.