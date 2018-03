"We hebben maar 1 vraag: stop met stinken" BEWONERS GEVEN ZAAKVOERDER EMPRO WIND VAN VOREN NELE DOOMS

01 maart 2018

02u53 2 Dendermonde "Hoe kan een bedrijf dat al drie jaar hinder veroorzaakt, toch blijven produceren?" En vooral: "Wanneer stopt het met stinken?" Dat wilden buurtbewoners van het Hoogveld weten tijdens een infovergadering met het bedrijf Empro en het stadsbestuur. De gemoederen liepen erg hoog op tijdens de bijeenkomst.

Prikkende ogen, misselijkheid en zelfs braakneigingen. De buurtbewoners uit Schippersdijk en Bookmolen uit Baasrode en Lutterzele en Keur uit Sint-Gillis vertelden maandagavond in niet mis te verstane bewoordingen wat de stank van het bedrijf Empro met hen doet. Al maanden kaarten ze de geurhinder van het bedrijf, dat pluimen van kippen verwerkt tot een basis van petvoeding en cosmetica, aan. Zonder resultaat, want het blijft stinken. Het stadsbestuur legde het bedrijf op om een infovergadering met de buurt te houden.





Nieuwe biofilter

Zaakvoerder Vaast Vanoverschelde wist tijdens het infomoment te melden dat een nieuwe biofilterinstallatie net in gebruik is genomen, die de problemen zou moeten oplossen. Maar net die ochtend had het weer ongelooflijk gestonken in de buurt. "Veel zoden brengt de nieuwe biofilter dus precies niet aan de dijk", klonk het boos.





"Wat wij niet begrijpen, is dat een milieuvergunning werd verleend ondanks tal van ongunstige adviezen en bedenkingen over geurhinder", zei Marijke Robberechts. "Voorwaarde was bovendien dat er eerst een werkende installatie moest zijn, vooraleer het bedrijf mocht produceren. Ondertussen blijkt al drie jaar dat de installatie niet werkt, maar toch mag Empro blijven draaien. Ondanks alle hinder. Wij zijn het kotsbeu."





Genoeg geweest

De technische uitleg die het bedrijf gaf, daar hadden de aanwezigen naar eigen zeggen geen behoefte aan. "Hoe je het doet, dat interesseert ons niet. Zorg gewoon dat het werkt. We hebben maar één vraag: stop met stinken", zei Tomas Mannaert. "We weten dat we aan de grens van een industrieterrein wonen en zijn verdraagzaam. Maar drie jaar lang hinder, dat is van het goeie te veel. Het is genoeg geweest. We vragen de burgemeester Empro te sluiten of druk uit te oefenen bij andere bevoegde overheden om dat te doen."





Zaakvoerder Vanoverschelde, die zich excuseerde voor de overlast, probeerde om de aanwezigen te overtuigen dat de stoffen die ze ruiken niet toxisch zijn. "Experts verzekeren me dat er geen gevaar voor de gezondheid is", zegt hij. De zaakvoerder belooft ook beterschap op vlak van geurhinder. "In de nieuwe biofilter ontbreekt nog één onderdeel, en die heeft dan een week of drie nodig om zich aan te passen. We hebben er goede hoop op dat de problemen daarna van de baan zullen zijn."





Omdat de bewoners daar sceptisch op reageren, volgt er eind maart een nieuwe bijeenkomst om te evalueren. Tegen dan eisen de buren ook resultaten van een nieuw toxicologisch onderzoek.