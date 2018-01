"Voor lens van fotograaf Vogue. Wat een kans" EBEN (15) HEEFT TROFEE VAN 'TOP MODEL BELGIUM' BEET NELE DOOMS

23 januari 2018

02u42 0 Dendermonde Eben Yehemdi (15) uit Dendermonde heeft de trofee van Top Model Belgium beet. Tijdens een overweldigende show in de Lido in Parijs won ze in de categorie 'Fotomodel Junior' en versloeg daarmee 25 concurrenten. Een eerste stap naar een professionele modellencarrière.

Top Model Belgium is een van de grootste modellenwedstrijden in Europa. Meer dan 10.000 meisjes schreven zich in. Na verschillende selectierondes slaagde de 15-jarige Eben Yehemdi erin om samen met 200 andere kandidaten de finale te bereiken. Zij nam deel in de categorie 'Fotomodel junior'. Uiteindelijk bleek ze de beste van 26 deelneemsters te zijn. Na de overwinning zondagavond geniet Eben duidelijk nog na. Ze toont dan ook fier haar sjerp en trofee.





"Ik loop op wolkjes", zegt ze. "Ik ben zonder verwachtingen naar Parijs vertrokken. Dat ik in de finale stond, vond ik op zich al een overwinning. Ik had mijn hoop helemaal niet op een trofee gevestigd. Ik wou vooral genieten en dat heb ik ook gedaan. Het was dan ook een topweekend in Parijs, met onder andere een boottocht op de Seine en verwennerij met lekker eten. De finaledag zelf was lang, maar wel de moeite. Al was ik wat onzeker aan de show gestart. Gelukkig was mama er om mij enkele bemoedigende woorden toe te spreken. Toen ben ik er volledig voor gegaan. Dat ik na een fantastische show tot winnares werd uitgeroepen, was de kers op de taart."





De trofee van Top Model Belgium is voor Eben een eerste stap naar een verdere carrière in de modellenwereld. "Top Model Belgium zal mij nu een jaar lang promoten en opdrachten voor fotoshoots regelen", zegt ze.





Cruise naar Caraïben

"Dat is heel mooi meegenomen en een flinke stap vooruit. Bovendien mag ik op cruise naar de Caraïben. Daar zal ik werken aan een internationale portfolio met de fotograaf van Vogue en Lady Gaga. Daarmee kan ik later naar modellenbureaus om te tonen wat ik in mijn mars heb. Het is als een droom die uitkomt."





Eben wil het dan ook helemaal maken in de modellenwereld. "Ik vind het fantastisch om voor de camera te staan", zegt ze. "Het is het liefste wat ik doe en een passie. Ik ben heel gelukkig met de kansen die ik nu via Top Model Belgium krijg. Een van mijn dromen is ook om ooit een modeshow van Victoria's Secret te lopen, maar daarvoor zal ik eerst nog wel een paar centimeters moeten groeien", zegt Eben die nu 1,68 meter groot is.





Intussen krijgt Eben van overal lovende reacties. Familie en vrienden sturen gelukwensen en ook bij de klasgenoten en leerkrachten van de school DVM-HTB Aalst, waar Eben bio-esthetiek volgt, kan het enthousiasme niet op. "Het is leuk dat iedereen zo blij is voor mij", zegt het meisje. "Ik was met mijn vijftien jaar de allerjongste kandidate en daarom was het koffiedik kijken of ik het wel zou halen. Ik denk nu alleszins dat mijn hele leven gaat veranderen."