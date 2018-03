"Verbaasd dat ik mocht deelnemen" CLAIRE DILEWYNS UITGENODIGD VOOR GESPREK MET KONINGIN MATHILDE NELE DOOMS

08 maart 2018

02u49 0 Dendermonde Twaalf bijzondere vrouwen kregen gisteren de kans om in gesprek te gaan met koning Mathilde. Onder hen een streekgenote uit Dendermonde. Claire Dilewyns houdt zich, als zaakvoerster van brouwerij Vicaris, staande in een mannenwereld. "En dat bevalt me prima", zegt ze.

Koningin Mathilde in gesprek met twaalf markante Oost-Vlaamse vrouwen. Dat was gisterenvoormiddag het opzet van een rondetafelgesprek in de ambtswoning van de gouverneur in Gent. Twaalf bijzondere vrouwen, allemaal uit verschillende sectoren, waren hiervoor uitgenodigd. "Ik was zelf wat verbaasd toen ik telefoon kreeg dat ook ik mocht deelnemen", zegt Claire Dilewyns. "Maar natuurlijk heb ik niet moeten twijfelen om toe te happen. Dit is een unieke ervaring."





Dat Dilewyns deel uitmaakte van het gezelschap is niet zo verwonderlijk. Zij houdt brouwerij Dilewyns op het Hoogveld, dat onder andere het Vicarisbier produceert, draaiende. "Het was mijn vader die amateurbrouwer was en de Vicaris ontwikkelde", zegt zij. "Uiteindelijk maakte hij met zijn dochters de droom waar om een professionele brouwerij uit de grond te stampen. Met succes."





Dat Dilewyns zich hierdoor in een mannenwereld moet staande houden, vormt voor haar geen probleem. "Dat heb ik ook aan de koningin verteld, want het gesprek ging nu eenmaal over de positie van de vrouw in de maatschappij", zegt ze. "Ik heb geen problemen met al die mannen in het bierwereldje. Integendeel, ik vind dat mannelijke collega's veel respect tonen. En bier mag dan wel nog altijd een erg mannelijk product zijn, voor mij is het in de eerste plaats een consumptieproduct ter ontspanning. Dat maakt dat reacties van verbruikers altijd wel leuk zijn."





Koningin Mathilde polste ook naar de combinatie met het gezinsleven. "Toegegeven, als vrouw voel je je wat sneller schuldig als je je gezin weer eens achterlaat om te werken", zegt Claire. "Maar ik heb het gevoel dat ik de situatie wel meester ben, ook al heb ik een dochtertje van amper dertien maanden oud. Gelukkig is er veel steun van mijn man en ouders om het allemaal bol te werken. Het was overigens ook heel interessant om de ander aanwezige vrouwen hun visie hierop te horen. Ook alle andere deelnemers waren erg boeiend."





Dilewyns houdt alleen maar positieve herinneringen over aan het gesprek. "Koningin Mathilde is een heel lieve en vriendelijke vrouw", zegt ze. "Ze toonde ook een heel duidelijk luisterend oor. En ze was heel goed voorbereid. Ze wist perfect wie we waren, toonde oprecht interesse en stelde accurate vragen. Het was een heel leuke, informele babbel. Ik ben blij dat we tegen haar ons verhaal konden doen. Die neemt zij nu mee naar Canada, waar ze binnenkort ook een ontmoeting heeft rond vrouwen in de maatschappij."