"Veel respect voor mensen die dit doen" SPELERS SPORTING LOKEREN DRAAIEN EVEN MEE IN WASE WERKPLAATS KATRIJN DE BLESER

27 april 2018

02u49 0 Dendermonde Spelers van voetbalclub Sporting Lokeren draaiden gisteren even mee bij Wase Werkplaats vzw in Zele. Ze maakten kennis met het werk dat in het maatwerkbedrijf dagelijks uitgevoerd wordt.

Amine Benchaib, uit de jeugd van Sporting lokeren, Michel Julian en Joher Rassoul, van de eerste ploeg, werkten gisteren even mee in de Zeelse afdeling van Wase Werkplaats vzw. "We maken van Play-off II-periode gebruik om bij de spelers ook het contact met de iets zwakkeren in de samenleving aan te halen. Daarom bezoeken we in kleine groepen verschillende sociale projecten", zegt Herman Van de Putte van Sporting Lokkeren. Eén daarvan was de Wase Werkplaats vzw gisteren. Bij Wase Werkplaats werken meer dan 500 mensen. Het gaat om mensen met een beperking en mensen die minder kansen krijgen om op de gewone arbeidsmarkt hun plaats te vinden. In de Zeelse vestiging werken ze met veel zorg aan alles wat met technische montage te maken heeft. "Hier zijn we bedreven in eenvoudige bewerkingen van aluminium, elektromontage en soldeerwerk. Voor onze sportieve bezoekers zochten we een niet te moeilijke taak uit", zegt Jochim Van Daele, divisiemanager in de Zeelse afdeling.





De voetballers mochten de verpakking van elektrische snoeren dichtmaken en opbergen in dozen onder goedkeurend oog van Lokers burgemeester Filip Anthuenis en dat van Zeels burgemeester Patrick Poppe. "De snoeren werden eerder al manueel in plastieken bakjes verpakt. Ze moeten nu nog op de rotatiemachine gelegd worden om ze dicht te maken om ze daarna in kartonnen dozen te verpakken." De drie voetballers gingen aan de slag. "Ik heb best wel respect voor mensen die dit elke dag doen. Het is goed dat Wase Werkplaats bestaat", zegt Amine Benchaib terwijl hij de doosjes uit de rotatiemachine haalt. Joher Rassoul heeft bijna moeite om te volgen en alle doosjes in kartonnen dozen te verpakken. "Het is wel te doen, gewoon even wennen", zegt hij.





De doelgroepmedewerkers van Wase Werkplaats keken van op hun plaats toe naar het werk van de voetballers. "We bereidden onze mensen vooraf al voor op de komst van de voetballers", zegt commercieel directeur An Vermeulen. "Sommige voetbalfans keken uit naar de komst van de voetballers. Medewerkers die niet van voetbal houden, toonden geen interesse." Wase Werkplaats vzw ging in op de vraag van Sporting Lokeren omdat het vooral voor hen interessant is. "Sporting Lokeren vindt het belangrijk dat hun voetballers wat van de wereld kennen en dat ze met hun voeten op de grond blijven en daar werken wij maar wat graag aan mee", zegt Vermeulen. Het bezoek werd afgesloten met een uitgebreide rondleiding in het bedrijf.