"Twee derde van chauffeurs is uitgereden" AANGEKONDIGDE STAKING DE LIJN VEROORZAAKT WEINIG HINDER KOEN BATEN

17 februari 2018

02u38 0 Dendermonde De staking bij De Lijn gisteren was ook in Dendermonde te voelen. Het aan- en afrijden van bussen aan het station was opmerkelijk minder. "We kunnen wel zeggen dat twee derde van alle chauffeurs is uitgereden", klinkt het bij De Lijn. De meeste pendelaars waren op de hoogte, al waren er toch die in het station hopeloos aan het wachten waren op hun bus.

De staking bij de busmaatschappij was al een hele tijd geleden aangekondigd. Het was dan ook duidelijk minder druk aan de Dendermondse stationsbuurt. Wat zeker ook komt door de vakantie, maar waar het over het algemeen een af- en aanrijden van bussen is, bleef het gisterenochtend grotendeels stil. Moedige pendelaar Herwig uit Baasrode nam toch het risico, maar moest aan het station een hele tijd wachten op een bus. "Ik raakte zonder problemen van Bassrode naar het station, maar daarna was het toch een tijdlang wachten", zegt Herwig.





Hinder op bepaalde lijnen

De man was zeker op de hoogte van de staking, maar wilde toch een poging wagen. "Ik doe vrijwilligerswerk in Sint-Gillis. Ik had kunnen zeggen dat ik niet zou gaan, maar ik heb het uiteindelijk toch gedaan, wat niet zo slim was van mij", klinkt het. De Lijn bevestigt dat er enkele problemen waren in de omgeving van Dendermonde. "De grootste problemen waren waar te nemen op lijn 57 richting Aalst en lijn 91 en lijn 92. Op deze lijnen reed er bijna geen enkele bus uit en ging het slechts om sporadische ritten. De andere lijnen van 21 tot 28 en lijn 54 werden wel goed bediend. Al waren er ook een paar die niet zijn uitgereden", zegt Valerie Leeman van De Lijn. "Over het algemeen kunnen we wel zeggen dat twee derde van alle chauffeurs is uitgereden in de regio."