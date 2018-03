"Tijd om op tafel te kloppen, desnoods bij minister" AANHOUDENDE GEURHINDER ZET EMPRO ONDER DRUK NELE DOOMS

23 maart 2018

02u32 0 Dendermonde "Als Empro de stankproblemen niet onder controle krijgt, kan het hier niet blijven." Dat zegt burgemeester Piet Buyse. Omwonenden hebben de Milieu-inspectie ondertussen om bestuurlijke maatregelen gevraagd tegen het bedrijf.

Empro, gevestigd op het industrieterrein Hoogveld, verwerkt pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica. Buurtbewoners klagen al lang over stank van het bedrijf. Empro plaatste ondertussen een nieuwe installatie dat de geurhinder zou moeten oplossen. Het dossier was aanleiding voor een lange discussie tijdens de gemeenteraad. "Het is op zich goed dat bedrijven innoveren en experimenteren, maar dat mag niet op kap van de bewoners", zegt CD&V-raadslid Dieter Mannaert. "Elk bedrijf op het Hoogveld is gebonden aan vergunningsvoorwaarden. Het kan niet dat er één firma die voorwaarden flagrant overtreedt. Dat vraagt krachtdadig optreden." Bijval krijgt hij van sp.a-raadslid Bart Van Malderen: "Het principe is simpel: het Hoogveld is geen plek voor activiteiten die zo een uitstoot hebben. We hadden vroeger het bedrijf Van Pollaert, ook verwerker van dierlijk afval, dat zich gelukkig herhuisvestte. Een nieuwe Van Pollaert in Dendermonde willen we niet."





"De bewoners zijn het beu en hebben geduld genoeg gehad", menen raadsleden Stijn Goosens (N-VA) en Stefaan Van Gucht (VB). "Tijd om zwaar op tafel te kloppen, desnoods bij minister Joke Schauvlieg. Er komen wel altijd beloftes dat het zal verbeteren, maar garanties zijn er niet."





Burgemeester Buyse zat met de Milieu-inspectie samen over het bedrijf. "Als de problemen blijven, kan Empro hier niet blijven", zegt hij. "De Milieu-inspectie volgt de zaak wel op de voet en stuurde al diverse aanmaningen aan het bedrijf. Die worden opgevolgd en nieuwe metingen duiden op goede resultaten. Er is bovendien een nieuw onderzoek gedaan door het Agentschap Zorg en Gezondheid en daaruit blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid."





Buurtbewoners hebben de Milieu-inspectie om bestuurlijke maatregelen gevraagd en dat verzoek is ontvankelijk verklaard. De procedure loopt. Bedrijfsleider Vaast Vanoverschelde maakt zich sterk dat de problemen van de baan zijn. "Er gebeurden de voorbije dagen diverse metingen op de uitgaande lucht en die zijn in orde", zegt hij. "Bovendien zijn ook de resultaten van gespecialiseerde 'snuffelaars' goed, al stelden die wel andere bronnen van geurhinder in de industriezone vast. Een nieuw onderzoek naar gevolgen voor de gezondheid wijst uit dat de uitstoot, zelfs als die niet gezuiverd zou zijn, onschadelijk is." Op woensdag 28 maart vindt een nieuwe infovergadering plaats. Dan geeft Empro toelichting over de stand van zaken.