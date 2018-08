'Taalkabaal' stoomt anderstalige leerlingen klaar voor nieuw schooljaar in het Nederlands Koen Baten

17 augustus 2018

17u30 2 Dendermonde Liefst 88 kinderen en jongeren hebben de jongste twee weken deelgenomen aan 'Taalkabaal', een kamp in Dendermonde waar ze hun kennis van het Nederlands in de aanloop naar een nieuw schooljaar konden bijspijkeren. "Ze waren echt bijzonder enthousiast en willen graag terugkomen", aldus integratieambtenaar Dorien Heuninck.

Het idee om een taalkamp op poten te zetten, kwam deels vanuit de stad Dendermonde. Maar het was Dorien die er haar schouders onder zette. "Ik liep al heel lang rond met het idee om iets te organiseren voor jongeren die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen", vertelt ze. "Want als je de taal niet voldoende beheerst, dan zijn twee maanden zonder Nederlands erg lang. Dankzij het kamp konden we hen echter klaarstomen voor een nieuw schooljaar."

In totaal namen 88 kinderen en jongeren, zowel uit het lager als het secundair onderwijs, deel aan het taalkamp. "Een groot succes", aldus Dorien. "En dat had ik nooit verwacht. Ik wil alle lesgevers en vrijwilligers dan ook enorm hard bedanken voor hun steun."

Ook de jongeren zelf waren bijzonder enthousiast — ze kwamen zelfs uit Lokeren en Asse afgezakt. "We hebben het Nederlands geoefend via een hele hoop leuke activiteiten", vertelt Fatima, die afkomstig is uit Syrië en nu een jaar in ons land woont. "We hebben bijvoorbeeld gezongen. Maar het contact met andere kinderen heeft ook veel geholpen — ik heb hier ook vrienden gemaakt. Als ik de kans krijg, wil ik dit kamp volgend jaar graag opnieuw doen."

De kinderen en jongeren vielen onder de vleugels van taalcoaches Ellen Cassimon en Ingrid De Wael. Ellen nam kinderen van de lagere school onder haar hoede, Ingrid de leerlingen van het secundair onderwijs. "We hebben dit heel ontspannen aangepakt", aldus Ingrid. "Ik ging bijvoorbeeld met mijn leerlingen naar de markt en liet ze daar dan groenten en fruit bestellen." Ook Ellen combineerde taallessen met leuke activiteiten. "Zo leerden ze via bijvoorbeeld goocheltrucs om woorden die ze geleerd hadden, ook echt te gebruiken. En we vertelden verhaaltjes en zongen liedjes. Iedereen was echt enorm enthousiast. Elke dag vroegen ze wat ze gingen leren. Een enorm toffe ervaring."

Ook het stadsbestuur reageert tevreden. "Dit initiatief werd prachtig uitgewerkt, en we steunen het als stad dan ook graag", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). "Ik wens de organisatoren een dikke proficiat, maar dat geldt ook voor de leerlingen die zich hard ingezet hebben in volle vakantieperiode om hun Nederlands bij te spijkeren."