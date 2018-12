‘t Stokstaartje steunt cliniclowns Nele Dooms

07 december 2018

15u29 0 Dendermonde ‘t Stokstaartje, de online winkel voor houten speelgoed in Dendermonde, draagt zijn steentje bij voor het goede doel. Tot eind januari zal voor elke bestelling 1 euro naar de Cliniclowns gaan.

De webwinkel houtenspeelgoedonline.be van ‘t Stokstaartje bestaat bijna een jaar. Het initiatief werd opgericht door Ivan Cobbaut en drie vrienden. De start-up speelt in op de groeiende populariteit van houten speelgoed.

Cobbaut zet nu ook in op het goede doel. “Het is een bewuste keuze in onze visie voor duurzaamheid”, zegt Cobbaut. “Dat slaat niet enkel op het gamma dat we online verkopen, maar ook op inzet voor goede doelen. Zo steunden we eerder dit jaar ook al de organisatie Prikmanden, die speelgoed inzamelt voor ziekenhuizen. Alle kleine beetjes helpen om een lach te toveren op het gezicht van kinderen die het even moeilijk hebben.”

Daarom is ook nu bewust gekozen voor de Cliniclowns. “Dit is een organisatie die afleiding en plezier brengt aan kinderen in het ziekenhuis. Dat verdient onze steun”, klinkt het. “De clowns bieden gratis troost en ontspanning binnen de vier muren van de ziekenhuiskamer. Met onze actie willen we zowel de vrijwilligers als zieke kindjes een hart onder de riem steken.”

Ongeacht het bedrag van de bestelling schenkt ‘t Stokstaartje deze maand en de hele maand januari 1 euro aan de Cliniclowns. Info: www.houtenspeelgoedonline.be.