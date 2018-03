't Stokstaartje speelt in op trend houten speelgoed 08 maart 2018

02u49 0 Dendermonde Een online shop met alleen houten speelgoed. Daar zorgen Ivan Cobbaut uit Dendermonde en drie kameraden voor. Met de startup 't Stokstaartje spelen ze in op de trend van houten speelgoed dat helemaal terug is.

"De jongste tijd wint houten speelgoed steeds meer aan populariteit. Het is helemaal terug van weggeweest", zegt Ivan Cobbaut. "Nochtans is het vooral plastiek en elektronisch speelgoed dat alomtegenwoordig is in grote speelgoedketens. Met onze online shop bieden wij een alternatief."





Het succes van houten speelgoed is volgens Cobbaut overigens niet verwonderlijk. "Het is mooi, sterk en duurzaam", klinkt het. "Bij de productie komen geen schadelijke stoffen vrij zoals bij PVC. Het gaat langer mee, vaak over generaties heen. En het is biologisch afbreekbaar. Bovendien is het veiliger en gezonder voor kinderen."





De naam van de Dendermondse startup is niet toevallig gekozen. "Stokstaartje is de naam van knuffel van het zoontje van één van de oprichters", legt Cobbaut uit. "Voor de zaak hebben we een zorgvuldige selectie gedaan van de beste producenten die het duurzaam en ecologisch aspect hoog in het vaandel dragen. Bovendien zitten er in het gamma een aantal speciale producten, zoals een houten loopwagen met muziek, een kleurrijke kindergitaar en een 2-in-1 loopfiets en step. We gaan in zee met gerenommeerde merken."





De online shop is bereikbaar op tstokstaartjehoutenspeelgoed.be en houtenspeelgoedonline.be.





(DND)