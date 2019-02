‘t Steegje betekent opwaardering van Nederstraat Nele Dooms

22 februari 2019

17u17 0 Dendermonde Sociale bouwmaatschappij Volkswelzijn van Dendermonde opende zopas haar nieuw project “’t Steegje” in Oudegem. Dat gebeurde met een receptie in het bijzijn van de allereerste nieuwe bewoners. Het project kostte 315.000 euro.

Voor wooncomplex ‘t Steegje werden in de Nederstraat in Oudegem enkele werkmanshuisjes omgevormd tot hedendaagse flats. “Omdat de huisjesrij tot het beschermd dorpsgezicht in het centrum van Oudegem behoort, verplichtte Onroerend Erfgoed om de gevels te bewaren”, zegt directeur Carine Verhelst. “Daardoor werden er eigenlijk flats gemaakt binnen de bestaande muren. Een doos in een doos als het ware.”

Het project telt vier appartementen. Vlakbij, rond een gemeenschappelijk pleintje, richtte Volkswelzijn ook nog eens een nieuwbouw met twee flats voor koppels of alleenstaanden op. “Het was een opportuniteit om die eigendom te koppen en te vervangen door een mooie nieuwbouw”, zegt Verhelst. “Dit is een opwaardering voor de straat, zeker als je weet dat dit vroeger ‘t Luizestraatje genoemd werd.”