't Plein leert ontspullen 25 april 2018

Lokaal dienstencentrum 't Plein van Dendermonde organiseert op donderdag 26 april een infomoment rond "ontruimen en ontspullen". Het werkt daarvoor samen met Vormingplus Waas en Dender. Professional organiser Katrijn Declerck geeft uitleg over hoe opruimen aan te pakken en verleent tips en advies rond welke spullen bijhouden en welke weggooien en wat te doen met spullen waar je niets meer mee bent. De infosessie begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van 't Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode. De toegang bedraagt 3 euro. Info: 052/25.70.90 of via ldc.plein@ocmw.dendermonde.be. (DND)