't Klein Muziekske op boottocht 30 mei 2018

02u34 1 Dendermonde 't Klein Muziekske van Dendermonde plant ook dit jaar een boottocht op de Schelde. De muzikanten spelen aan boord en zorgen zo met hun muziek voor ambiance en een gezellige vaart. Iedereen mag mee op de boot.

"Het is een tijdje geleden dat we dagreizen organiseerden, maar we pikken de draad weer op", zegt Wim Van Damme van 't Klein Muziekske. "We zijn van plan een hele dag te varen. Via het mooie natuurgebied langs de Schelde in de streek, gaat het vervolgens door de haven van Antwerpen met zicht op een aantal indrukwekkende gebouwen, tot aan de Kallosluis en het Deurganckdok met grote containerschepen. Daar draaien we en krijgen tijdens de terugvaart een totaal ander zicht."





De boottocht vindt plaats op 16 juni, met de luxeboot Verdi. Het vertrek is voorzien om 9.30 uur, aan de steiger op de Sint-Onolfsdijk in Dendermonde. Deelnemen kost 70 euro. Inschrijven vooraf is nodig. Info: 0477/34.10.57. (DND)