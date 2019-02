‘T’Es Allemaul Iet’: nieuwe groep maakt debuut in Dendermondse carnavalsstoet Nele Dooms

25 februari 2019

14u51 0 Dendermonde De Dendermondse carnavalwereld heet een nieuwkomer welkom in haar midden: ‘T’Es Allemaul Iet’ zal op zondag 10 maart voor het eerst te zien zijn in de stoet.

De groep mag dan nieuw zijn, bij de leden zitten wel ervaren rotten in het vak. “Ik ben ondertussen 25 jaar actief carnavalist”, zegt Robby Sterck. “Na jaren inzet bij de Jimmyniekes, was het echter tijd voor iets nieuws. Uiteindelijk zijn we met een twintigtal liefhebbers T’Es Allemaul Iet gestart.” De groep heeft haar draai in de carnavalwerkhallen aan het Hoogveld in Dendermonde al goed gevonden. “De sfeer is hier top”, zeggen ze. “Carnavalisten vormen nu eenmaal één grote familie.” De deadline voor de Dendermondse carnavalsstoet zien de nieuwkomers makkelijk te halen. “Nog een paar dagen werk en onze wagen is klaar”, zegt Sterck. “De vrouwen hebben er ondertussen voor gezorgd dat onze kostuums zelfs al helemaal klaar zijn.” Thema van T’Es Allemaul Iet is ‘Da fieëst van ‘t Peird trekt op niks’. “We zullen de spot drijven met de affiche voor de Ros Beiaardommegang in 2020, die volgens ons toch wat mislukt is”, legt Robby Sterck uit. “Op onze wagen tonen we de affiches van alle ommegangen van 1952 tot nu. Bij de nieuwe plaatsen we een groot vraagteken. Het Ros Beiaard houdt ons allemaal bezig, dus zo’n thema mag in de stoet niet ontbreken.”