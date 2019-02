‘t Blommeken viert 25ste verjaardag Nele Dooms

15 februari 2019

11u06 0

Jos Sarens viert dit jaar het 25-jarig bestaan van zijn bloemenzaak ‘t Blommeken aan de Heirbaan in Sint-Gillis-Dendermonde. Dat zette hij in de kijker met een opendeurweekend, met een hapje en drankje voor de klanten. Vastberaden om er nog heel wat jaren extra bij te doen, blikt Sarens ook graag terug op de voorbije jaren. “Liefde voor bloemen en de passie om telkens te blijven zorgen voor een ruime en verse keuze aan bloemen en planten zijn het geheime recept om deze zaak zo lang draaiende te houden”, zegt hij. “Ik draag ook klantvriendelijkheid hoog in het vaandel”. Sarah De Groote kan er over meespreken. Zij werkt nauw samen met Sarens. “Ik startte een floristenopleiding bij Syndra omdat ik gepassioneerd ben door mooie bloemen en bloemschikken”, zegt ze. “Via de schoolopdrachten leerde ik ‘t Blommeke kennen, een charmante bloemenwinkel met artistiek karakter. Jos is een sympathieke verkoper met veel vakkennis en ervaring. Ik ben hem zeer dankbaar dat ik mijn stage bij hem mag lopen.”