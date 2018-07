"Snelheidslimiet wordt hier genegeerd" BEWONERS BAREELSTRAAT EISEN MAATREGELEN VOOR MEER VEILIGHEID NELE DOOMS

14 juli 2018

02u35 0 Dendermonde De bewoners van de Bareelstraat zijn de snelheidsduivels en het zwaar verkeer in hun straat beu. Ze eisen maatregelen. "Te beginnen met intensieve politiecontroles", klinkt het.

De Bareelstraat bevindt zich in het verlengde van de Hullekensstraat, tussen de spoorwegovergang en de Burgemeester Potiaulaan. Hoewel de weg aandoet als een typische woonstraat kent ze druk verkeer van en naar het centrum van Sint-Gillis. Bewoners, die hun woningen enkel van de rijbaan gescheiden zien door een smal voetpad, noemen hun straat "een autostrade".





"Hoewel het centrum van Sint-Gillis zone dertig is, duwen chauffeurs hier het gaspedaal onverantwoord hard in", schetst Lut Ost. "Ofwel zijn ze zich niet bewust van de zone dertig, die eigenlijk al ter hoogte van de Kroonveldlaan wordt aangegeven, ofwel negeren ze de snelheidslimiet compleet. In beide gevallen blijft de situatie onveilig. Als wij de deur uit komen, mogen we al blij zijn dat we niet van het voetpad gemaaid worden. Het aantal autospiegels dat afgereden wordt, is niet te tellen, net als blikschade aan geparkeerde wagens."





"Chauffeurs moeten wachten voor de overweg in de Hullekensbaan, maar als de slagboom weer opent, scheuren ze weg", gaat Veerle Impens voort. "Signalisatie om een schoolomgeving aan te duiden en een oversteekplaats, speelt allemaal geen rol. Alleen leent onze straat zich niet tot zo'n snelheden. Het zorgt voor tal van incidenten, zoals fietsers die vallen omdat ze te dichtbij voorbij gereden worden door een snelle wagen. Mijn man liep recent nog een spierscheur op omdat hij plots moest wegspringen voor een auto."





De bewoners stellen ook een toename van zwaar verkeer vast. Hoewel een verbod geldt in dorpskernen voor verkeer zwaarder dan 3,5 ton, rijdens vrachtwagenchauffeurs toch door de Bareelstraat. "Ze gebruiken de route als sluipweg in plaats van de N41 naar het industrieterrein", zegt Bruno Sacré. "Zo'n mastodonten passen niet in onze straat. De mails en berichten die wij al naar het stadsbestuur hebben verzonden om de problematiek van zowel snelheid, zwaar verkeer als onveiligheid aan te kaarten, zijn niet meer te tellen. Maar echt reactie komt er niet."





De buren eisen dringende maatregelen om de straat veiliger te maken. "Doorgedreven en intensieve politiecontroles op snelheid zou al veel soelaas brengen", zegt Anja De Vis. "We vroegen daar al meermaals om, maar kregen als antwoord dat er niet meteen een goeie plaats was in de straat om te flitsen. Dat kan er bij ons niet in. Moet er eerst een dode vallen? We willen ook betere signalisatie. We overwegen ludieke acties om onze eisen kracht bij te zetten."





Schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) is met vakantie en was niet bereikbaar voor commentaar.