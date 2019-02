“Signalisatie en verlichting aan werken rond VPK schiet te kort” Nele Dooms

22 februari 2019

16u20 0 Dendermonde “De verlichting en signalisatie voor de werken in de omgeving van papierproducent VPK in Oudegem schiet te kort”. Oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) kaartte de problematiek aan tijdens de jongste gemeenteraad.

Momenteel is de aannemer bezig met de eerste en tweede fase van de omgevingswerken, zodat de Hoogtestraat is afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Oude Baan het jaagpad. Voor fietsers is een omleiding voorzien via het jaagdpad, de Oude Heirbaan, Oudegemsebaan en Hoogtestraat, in beide richtingen.

“Dat de werken rond VPK noodzakelijk zijn voor de veiligheid en leefbaarheid van het dorp, betwist niemand”, zegt Bogman. “Maar door een gebrekkige signalisatie en verlichting aan het jaagpad is de situatie er wel erg gevaarlijk. Zo zijn signalisatieborden in het donker niet te zien, slingeren borden langs de kant van de weg, maakt modder van werfverkeer het jaagpad spekglad. Om een lozingsbuis aan te leggen werd een betonnen verhoogde inricting aangelegd, maar dan wel in slecht beton met groeven van centimeters diep. Abrupt stopt het jaagpad, zonder signalisten of verlichting. Dat is om valpartijen vragen.”

Schepen Leen Dierick (CD&V) begrijpt de bekommernissen. “Een werf brengt natuurlijk altijd hinder met zich mee”, zegt ze. “We hebben de aannemer al aangesproken over de signalisatie. Die moet in orde zijn. We gaan dit opvolgen. Bij volgende fasen van het project zullen we ook duidelijk blijven communiceren met de buurtbewoners.”