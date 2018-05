"Schandalig hoge" parkeerdruk aan station BUURTBEWONERS ZIJN VELE WAGENS IN OMGEVING BEU NELE DOOMS

15 mei 2018

03u07 0 Dendermonde Bewoners uit de omliggende straten van de stationsparking van Dendermonde klagen de parkeerdruk aan. Die ligt "schandalig hoog". "We begrijpen niet dat het Masterplan Stationsomgeving op termijn geen parking meer voorziet", klinkt het.

Een overvolle parking aan de kant Sint-Gillis en pendelaars die daardoor ook in de omliggende straten hun wagen kwijt proberen te geraken. Voor de bewoners van de Vondelparklaan en omgeving is het elke dag schering en inslag. "De momenten dat wagens voor garages en opritten geparkeerd staan, zijn niet te tellen", getuigt Jurgen Verleyen. "Bewoners moeten vechten om een plaats te vinden. Het is overduidelijk dat er op de huidige parking niet voldoende ruimte is."





Tijdens spitsmomenten blijkt bovendien de ontsluiting van de parking een probleem. "De op- en afrit van de stationsparking is één smalle doorgang", zegt Dorien Van Riet. "Als de treinen van Brussel arriveren, moet iedereen gelijktijdig de parking af. Dat zorgt voor gigantische opstoppingen. Neem daar ook nog wat tegenliggend verkeer bij van wagens die op de parking willen geraken en het is helemaal mis. Ook dat zorgt ervoor dat pendelaars in omliggende straten parkeren, om 's avonds sneller weg te zijn."





Natuurpark

Het nieuwe Masterplan Stationsomgeving doet bij velen de wenkbrauwen fronsen. Dat voorziet op lange termijn de omvorming van de stationsparking aan de kant Sint-Gillis tot een natuurpark. Volgens schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a) toont een mobiliteitsonderzoek aan dat de huidige stationsparking aan de kant van het centrum voldoende capaciteit biedt om de parkeervraag in de toekomst op te vangen. "De parking aan kant Sint-Gillis zal pas verdwijnen als ze overbodig is geworden", benadrukt hij.





"Onbegrijpelijk", zegt Verleyen. "Wij zijn als bewoners naar alle inspraakmomenten geweest, maar onze voorstellen vallen in dovemansoren. Alleen nog maar het idee dat de parking zou verdwijnen, zelfs op lange termijn, is te gek voor woorden. Het is niet omdat de stad graag zou hebben dat pendelaars met de fiets komen, dat ze dat ook doen. Dat is niet voor iedereen mogelijk. Er zijn mensen die in één rit eerst kinderen naar school brengen, boodschappen doen, kinderen ophalen,... En al dat extra groen is goed, maar wie gaat dat onderhouden? Ze slagen er nu al niet in om een veel kleinere oppervlakte natuur deftig te houden."





Blauwe zone

Buurtbewoners vragen de invoering van een blauwe zone met beperkte parkeerduur in de woonstraten achter het station, gecombineerd met bewonerskaarten. Oppositieraadslid Tomas Roggeman (N-VA) zal de problematiek tijdens de eerstvolgende gemeenteraad aankaarten. "Het wordt tijd dat niet alleen aan fietsende pendelaars, maar ook aan die met de wagen gedacht wordt", zegt hij.