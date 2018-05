"Riskeren dood van talloze dieren" GOUDBLOEM BOOS OM SLECHTGETIMEDE ZWERFVUILACTIE NELE DOOMS

09 mei 2018

02u26 1 Dendermonde De wildbeheerseenheid Goudbloem is boos om een "slecht getimede zwerfvuilactie" zaterdag. "Net nu er dieren met nesten en jongen zitten", zegt Lieven Busschaert. "Hoe lovenswaardig het initiatief ook is, het kan veel schade toebrengen."

Dendermonde zet al geruime tijd zwerfvuilmeesters in die regelmatig op pad gaan om zwerfvuil op te ruimen. Omdat aan de Denderoever veel afval bleek te liggen, besloten Dendermonde en Lebbeke samen te werken voor een grootschalige zwerfvuilactie. De zwerfvuilmeesters kregen via de Dendermondse Milieudienst een oproep om op zaterdag 12 mei massaal aanwezig te zijn voor een opruimactie aan de Dender, kant Denderbelle.





De timing schiet Wildbeheerseenheid Goudbloem in het verkeerde keelgat. "Inzet voor een propere natuur verdient steun, maar van een Milieudienst als die van Dendermonde zou je mogen verwachten dat ze zelf ook wel weten dat het huidige moment heel slecht is", zegt Lieven Busschaert. "Overal situeren zich momenteel nesten en zitten dieren met jongen. Zeker het Krijgem is nu zeer kwetsbaar, omdat er reeën en hazen met jongen liggen. Als we dat verstoren met een actie, riskeren we de dood van talloze diertjes. Dat kan niet de bedoeling zijn."





"Enkel op verharde wegen"

De Goudbloem wijst er bovendien op dat de zwerfvuilactie gepland is op hun private gronden. "We gaan geen toestemming geven om het gebied te betreden en officiële wandelpaden te verlaten", zegt Busschaert. "De milieudienst had beter eerst ook met ons even overlegd. We zijn overtuigd van de goede bedoelingen, maar een voorafgaand gesprek had kunnen duidelijk maken dat de datum ongelukkig is. Ook het Agentschap voor Natuur en Bos gaf een negatief advies. Er valt overigens niet veel afval te spotten omdat alle groen hoog opgeschoten is. Een eerste maaibeurt mag pas na 15 juni."





"Ik ben zeker dat niemand tegen een zwerfvuilactie is", mengt milieuschepen François De Bleser (CD&V) zich in het mailverkeer tussen betrokkenen. "De actie zal alleen op verharde en niet-private wegen gebeuren. Dat levert dus enkel wandelaars gewapend met vuilniszak en knijper op. Dat zal de fauna en flora niet verstoren. Voor de toekomst is het inderdaad beter om rekening te houden met de eerste maaibeurt midden juni."





"Natuurlijk hebben we niets tegen zwerfvuilacties", benadrukt Busschaert. "We organiseerden de voorbije winter zelf al een opruimactie aan Denderbellebroek, Oud-Klooster, Krijgem en Meirdam en haalden toen meer dan acht ton sluikstort uit het gebied." De Goudbloem blijft erop aandringen om de zwerfvuilactie te verplaatsten. "We zouden beter met alle partners samenzitten en een betere datum kiezen", klinkt het. "Maar onze verzuchtingen vallen blijkbaar in dovemansoren."