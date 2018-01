"Onderzoek te veel langs één kant gevoerd" ADVOCAAT WIL MEER DUIDELIJKHEID OVER VASTSTELLINGEN ZWAAR ONGEVAL KOEN BATEN

27 januari 2018

03u21 0 Dendermonde Kyara F. (21) uit Londerzeel moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde na een zware aanrijding in de Mandekensstraat in Dendermonde op 22 februari 2016. De vrouw was op het moment van de crash onder invloed van cannabis. De advocaat van de beklaagde is ervan overtuigd dat het onderzoek te veel langs een kant werd gevoerd. "De aansprakelijkheid wordt exclusief op mijn cliënte beoordeeld", aldus Alain Legat.

Het zware ongeval gebeurde op 22 februari 2016 om iets voor 4 uur 's nachts. De vrouw reed in de richting van Dendermonde toen ze even verderop tegen een rupsband van een grote kraan knalde, die op een uitzonderlijk transport vervoerd werd. Haar wagen kwam tegen een muur tot stilstand, waardoor Kyara F. gekneld zat in haar voertuig.





Cannabis

De brandweer had heel wat moeite om haar uit de wagen te bevrijden. De jonge bestuurster werd vervolgens in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ze herstelde volledig en hield geen letsels over aan het ongeval. Op het moment van de crash was ze onder invloed van cannabis en reed ze 63 kilometer per uur waar 50 was toegelaten.





Andere factoren

Volgens haar advocaat is het ongeval niet volledig haar schuld. "Ondanks dat een voorrijder haar had gewaarschuwd om opzij te gaan, reed ze toch in op de voorzienbare hindernis. Al zijn er wel andere factoren die ook een rol spelen", klonk het. Zo reed de voorrijder bijna 400 meter voor het uitzonderlijke transport. "Mogelijk had ze daardoor niet goed begrepen dat ze aan de kant moest. Bovendien reed de chauffeur van het uitzonderlijk transport ook een heel eind over de middenlijn", zegt de advocaat. "Ik stel mij de vraag of hij niet meer rechts kon rijden, want de vrouw had met haar wagen niet veel ruimte over om verder uit te wijken", aldus Legat.





Voldoende zichtbaar

"Ik ga akkoord dat F. op het moment van het ongeval te snel reed, maar het was zeker geen zware snelheidsovertreding", klinkt het. Naast de locatie op de rijbaan, stelt de advocaat zich ook de vraag of de verlichting aan de rupsbanden en de verplichte signalisatie voldoende zichtbaar was. "De koplampen van de vrachtwagen schijnen eerst in de wagen, pas daarna komt al de rest er achter. Iets wat niet meteen op valt. Ik denk dat de oorzaak over de exacte omstandigheden grondiger moet worden gevoerd, alvorens we hier een goede uitspraak kunnen over doen", klinkt het.





Politierechter Peter D'hondt volgde de man hierin en nodigde de voorrijder en vrachtwagenchauffeur uit om hun versie van de feiten te komen vertellen. De zaak zal worden verdergezet op 30 maart.