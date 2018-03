"Ode aan vader die reus ook droeg" GIANNI (20) LAAT GOLIATH OP ARM VEREEUWIGEN NELE DOOMS

15 maart 2018

02u43 0 Dendermonde Dat de liefde voor reus Goliath groot kan zijn, bewijst reuzendrager Gianni Van Gyseghem (20) door hem op zijn arm te laten vereeuwigen. Aan de tattoo werd vijf uur gewerkt. "Meteen ook een ode aan mijn overleden vader."

De gildereuzen Mars, Indiaan en Goliath zijn geliefd door alle Dendermondenaren, maar voor Gianni Van Gyseghem hebben ze nog meer een bijzondere plaats in zijn hart. Hij is lid van de Dendermondse Gilde Der Reuzendragers. "Met de reuzenstoet Katuit dit jaar zal het de derde keer zijn dat ik de reuzen draag", zegt hij. "Het is Goliath die ik tors. Daarom ligt net deze reus me het nauwst aan het hart. Hij mag dan wel 75 kilogram wegen, met hem lukt het het best om ermee te dansen."





Gianni is zo zot van de Dendermondse reus, dat hij besliste om de figuur op zijn rechter bovenarm te laten vereeuwigen. "Ik liep al een tijdje met dat idee rond", zegt hij. "Toen ik er Joyce 'Trashcore' Kamania in haar Dendermondse tattooshop over aansprak, wist zij me meteen de juiste persoon aan de hand te doen om deze tattoo te zetten. Ik wilde een realistisch portret, in traditionele stijl. Kenny Thys bleek daar het meest bedreven in."





Vijf uur werk

Net als Joyce die de televisiewedstrijd 'Ink Master Lage Landen' won, nam ook Thys deel aan het televisieprogramma. Van de minste is hij dus niet. Hij had een vijftal uur nodig om de tatoeage te zetten. Dat gebeurde in de shop van Joyce aan de Franz Courtensstraat in hartje stad, vlak bij de Hollandse Kazerne waar de Gildereuzen staan gestald.





"Ik tatoeëer intussen een viertal jaar", zegt Thys. "Mijn specialisatie is de traditionele zeemansstijl, ideaal voor een mooi portret van Goliath. De Dendermondse reuzen kende ik tot nu toe niet, maar Gianni heeft er mij veel over verteld. Ik weet er alles over nu en zal de komende zomer ook naar Katuit komen kijken. Zo kan ik Mars, Indiaan en Goliath zelf eens zien dansen."





Trend

De tatoeage van Goliath is voor Gianni ook een eerbetoon aan zijn overleden vader. "Ik ben hem veel te vroeg verloren", zegt de jongeman. "Hij gaf me de liefde voor de reuzen met de paplepel mee. Hij was zelf ook reuzendrager en twintig jaar lang droeg hij Goliath door de straten in de binnenstad. Een paar jaar geleden maakte ik al eens een eigen reus naar het evenbeeld van mijn vader Johny. Nu zie ik deze tatoeage als symbool voor de liefde voor de reuzen die ik van hem overgenomen heb."





De primeur voor de Dendermondse reuzendragers om de tatoeage te aanschouwen is aanstaande zaterdag tijdens een bijeenkomst van de gilde weggelegd. "Wie weet, zet ik wel en trend in gang", zegt Gianni. "Voor mij is deze tatoeage een statement: de komende vijftig jaar blijf ik Goliath torsen."