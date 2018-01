"Nooit tevreden, dus leerde ik zelf tatoeëren" JOYCE KAMANIA (28) GAAT VOOR TITEL IN INK MASTER NELE DOOMS

Joyce zet Kenny een tattoo. Dendermonde Tattoo-artieste Joyce "Trashcore" Kamania (28) uit Dendermonde is te zien in het tweede seizoen van "Ink Master" op televisiezender Spike. In de wedstrijd neemt ze het op tegen negen andere professionele tatoeëerders. "Door mee te doen, kan ik iedereen tonen wat ik in mijn mars heb", zegt ze.

"Ink Master - Meesters van de Lage Landen" is een televisieprogramma gebaseerd op de gelijknamige Amerikaanse show die al acht seizoenen loopt. De Vlaams-Nederlandse versie is nu aan het tweede seizoen toe. Tien Nederlandse en Belgische tattoo artists nemen het tegen elkaar op. Onder leiding van presentator Marco Roelofs, ex-Heideroosjes frontman, moeten de artiesten opdrachten uitvoeren om techniek en creativiteit te testen. Juryleden Errol Buwalda en Morrison Schiffmacher, met jarenlange ervaring, beoordelen samen met gastjuryleden de prestaties van de deelnemers.





Nadat vorig seizoen de Belgische Julie "Djoels" Bouckhuyt al in de wacht heeft gesleept, hoort dit seizoen ook een Dendermondse bij de deelnemers. Het gaat om de 28-jarige Joyce "Trashcore" Kamania. Zij runt haar tattooshop in de Franz Courtensstraat in hartje Dendermonde. Nu waagt ze zich dus ook aan een pittig tv-avontuur. Sinds gisteren werken medekandidaten Mick van Wassenhove en Kenny Thys mee in de zaak. "Eigenlijk ben ik afkomstig uit Hamme, maar ik voel me ondertussen prima thuis in de Ros Beiaardstad", zegt Joyce.





Tatoeëren doet Joyce een viertal jaar. "Mijn carrière is begonnen met tekenen en ontwerpen van tatoeages", vertelt de jongedame. "Maar heel vaak was ik niet blij als ik mijn tekening getatoeëerd zag staan. Daarom besliste ik ook zelf te gaan tatoeëren. Ik vond vrij snel een stageplaats. Daar startte ik met schoonmaken, tekenen en meekijken. Na een halfjaar, op mijn 23ste, zette ik mijn eerste tatoeage."





Bijleren

De tattoo artiste verwacht veel van haar deelname aan het programma. "Ik zie het als een uitgelezen kans om nog heel veel bij te leren", zegt Joyce. "Maar tegelijk kan ik ook aan heel Nederland en België laten zien wat ik allemaal kan. Dat is super. Tatoeëren is kunst, dat is niet zomaar een plaatje op een lichaam zetten. Ik vind mezelf sowieso allround, maar mijn sterkste punten zijn black and grey realisme en abstract watercolour. Bovendien ben ik sociaal en creatief. Persoonlijk vind ik dat de ideale eigenschappen voor de nieuwe Ink Master."





Joyce was gisterenavond al een eerste keer aan het werk te zien in "Ink Master - Meesters van de Lage Landen". De volgende afleveringen worden elke maandagavond om 22 uur uitgezonden op de Viacom-zender Spike. De winnaar van het tv-programma gaat naar huis met 20.000 euro.