"Nood aan meer overleg tussen ondernemers en stadsadministratie" 16 mei 2018

"Er is nood aan meer en beter overleg tussen ondernemers en de stadsadministratie". Dat zegt oppositieraadslid Laurens Hofman (Open Vld).





"Vele ondernemers en investeerders klagen over een gebrek aan overlegmomenten met de diensten", zegt Laurens Hofman. "Meestal is dat het geval in het kader van investeringsplannen en vergunningsaanvragen. De cijfers van een bevraging van Voka-Kamer van Koophandel bevestigen dit. De score rond dergelijk overleg ligt voor Dendermonde slechts op 6 op 10 en dat is structureel lager dan het Vlaamse én Oost-Vlaamse gemiddelde."





Open Vld dringt er dan ook op aan snel werk te maken van een meer ondernemingsvriendelijk klimaat in de stad.





"Er zijn voldoende ondernemers en investeerders die brood zien in constructies waarin overheid en private sector samenwerken, er is geen gebrek aan middelen op de markten én er zijn geslaagde voorbeelden. Het komt er dus op aan een voldoende aantrekkelijke partner te zijn voor de private sector", aldus Hofman.





Schepen van lokale economie Dirk Abbeloos (CD&V) bevestigt dat de stad hier wel degelijk een werkpunt heeft.





"We proberen het overleg wel te verbeteren", zegt hij. "Zo voeren we bijvoorbeeld al een vooroverleg in rond aanvragen voor omgevingsvergunningen."