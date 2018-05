'Nonkel Gust' vereeuwigd in boek MEMOIRES WERPEN BLIK OP VOLKSLEVEN IN JAREN 1800 EN 1900 NELE DOOMS

26 mei 2018

02u33 1 Dendermonde Eén van de meest besproken volksfiguren van Dendermonde uit vervlogen jaren, heeft een boek. Daar zorgt auteur Jean-Pierre De Donder voor. Het levensverhaal van 'Nonkel Gust' belicht ook het volksleven in de jaren 1800, begin 1900.

Geboren in 1877, groeide August "Gustje" Mestag uit tot alom gekende en gerespecteerde figuur van Dendermonde. "De blog van Jempi Verhofstadt belichtte al eens beknopt zijn levensloop", vertelt Jean-Pierre De Donder, die al meermaals over het verleden van de stad schreef. "Mestag had dan ook een interessante levenswandel gehad. Toen ik hoorde dat zijn nabestaanden in het bezit waren van zijn memoires, was ik meteen geïntrigeerd. Bleek dat Gust tegen het einde van zijn dagen zijn hele leven was beginnen opschrijven. De familie hield de memoires allemaal nauwgezet bij."





De Donder ploos de memoires uit, verifieerde alle verhalen en besloot ze te vereeuwigen in een boek. "Vooral omdat het levensverhaal van Gust ook een mooi beeld geeft van het Dendermonde van vroeger", zegt hij. "Zijn memoires waren heel gedetailleerd. Zo omschrijft hij hoe notabelen voor 1914 de stad op stelten zetten met uitspattingen in lokale cafés. En dat in het college, waar hij school liep, geen 'Vloamsch' gepraat mocht worden. Ook de rivaliteit tussen de Veerstraat en de Donckstraat komt aan bod."





Dat iedereen 'Nonkel Gust' kende, staat buiten kijf. "Getuige daarvan is een citaat van een grootvader tegen zijn kleinzoon toen ze in de Bogaerdstraat Gustje tegenkwamen", zegt De Donder. "'Kek, menneke, da's na den braafste mensj va gil Deiremonne.' Gust had dat imago, omdat hij zijn hele leven lang inspanningen leverde voor anderen. Iedereen had sympathie voor hem."





Aandacht voor weeskinderen

Gustje was cafébaas, muzikant, zanger, dirigent van zijn eigen harmonie, vriend van iedereen en de man die zich belangeloos inzette voor minderbedeelden en Dendermondse weesjes. "Hij kwam uit een familie van zelfstandigen en was zelf ook ondernemer", vertelt De Donder. "Waar nu de Abazjoer is op de Grote Markt, had Gust een meubelwinkel. En aan de overkant baatte hij Den Tinnen Pot uit. Hij werd de burgemeester van de Grote Markt genoemd."





"Na de oorlogsjaren stichtte Gust liefdadigheidsorganisatie De Ton, met speciale aandacht voor weeskinderen", vervolgt De Donder. "Evenementen organiseren deed hij voor het plezier. Hij zorgde voor sjwoeng in de supportersvereniging van voetbalclub KAVD, lanceerde een heropstart van carnavel eind jaren veertig en stond mee aan de wieg van een operettegezelschap."





Het boek 'De Memoires van Nonkel Gust of Verhalen en Folklore uit het rijke Dendermondse volksleven' telt 180 bladzijden en bevat nooit eerder gepubliceerde foto's uit het archief van de familie Mestag. Een exemplaar bestellen, kan via De Standaard Boekhandel, aan de Oude Vest in Dendermonde, voor 12,95 euro.