"Nieuw plein met nieuwe parking" HERAANLEG STATION START VOOR BOUWVERLOF NELE DOOMS

10 februari 2018

02u57 5 Dendermonde Nog voor het bouwverlof start de heraanleg van de stationsomgeving in Schoonaarde. Het project staat nog op het lijstje van het Dendermondse stadsbestuur dit jaar. Daarmee lijkt eindelijk een concrete realisatie in zicht, na jaren van vertragingen.

Het zal geen moment te vroeg zijn als tegen deze zomer de werken aan het stationsplein van Schoonaarde starten. De omgeving ligt er al decennia rampzalig bij en al jaren klagen pendelaars en inwoners over de erbarmelijke toestand waarin het stationsplein en de toegangsweg er naartoe zich bevinden. Het plein ligt bezaaid met putten en verzakkingen, zodat het voor pendelaars haast onbegonnen werk is om zonder modderspatten het perron te bereiken. Naast de slechte staat van de parking is ook de fietsenstalling een doorn in het oog. De perrons zijn onaantrekkelijk en verouderd.





Bouwvergunning

Met elke werkdag 240 pendelaars is Schoonaarde dan wel een kleinere stopplaats, maar de nood aan verbetering is wel hoog. Er zijn dan ook al lang plannen voor de heraanleg, maar het was wachten tot het najaar van 2016 voor de gemeenteraad van Dendermonde het dossier en bestek voor de heraanleg goedkeurde. Bedoeling was toen om zo snel mogelijk een aannemer te vinden en de werken in het voorjaar daarop te laten starten.





Maar dat gebeurde dus niet. "We hebben uiteindelijk nog iets langer moeten wachten op een fiat van de NMBS en Infrabel rond de nodige budgetten", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Dat akkoord is er nu. Bovendien is ook de bouwvergunning in orde en kan binnenkort de aanbesteding plaatsvinden."





De herinrichting van het stationsplein, met onder andere de aanleg van een nieuwe parking en een fietsenstalling, moet voor het bouwverlof starten.





Fietsenstallingen

Eerst gaan de nutsmaatschappijen op het terrein aan de slag met voorbereidingen werken. De eigenlijke heraanleg begint dan na het bouwverlof. Er komt een nieuwe parking met 78 plaatsen en nog eens zes voor mindervaliden. Twee nieuwe, verlichte fietsenstallingen aan beide kanten van het station zijn goed voor 96 en 24 fietsen. "Zo krijgen we ook een fietsenstalling aan de nieuwe fietssnelweg, die langs het spoor in Schoonaarde gerealiseerd zal worden", weet Dierick. "De perrons krijgen dan weer nieuwe overkappingen en luifels en de doorgang onder de sporen krijgt een opfrisbeurt."





Kosten

De NMBS zal de heraanleg van de parking en het plein, met nieuwe riolering, op zich nemen. De stad zal de heraanleg van de toegangsweg betalen. Terwijl de NMBS de kosten van overkappingen aan perrons en fietsenstalling betaalt, neemt de stad de groenaanleg en openbare verlichting voor haar rekening. Het stadsaandeel bedraagt 100.000 euro, dat van de NMBS 340.000 euro.





Eind mei, begin juni zal een infovergadering plaatsvinden voor omwonenden.